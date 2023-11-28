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Güncel
AA 28.11.2023 15:43

Muş'ta yetim çocuklar yararına kermes düzenlendi

Muş'ta Semerkand Vakfı tarafından yetim çocuklar yararına kermes düzenledi.

Muş'ta yetim çocuklar yararına kermes düzenlendi
[Fotograf: AA]

İstasyon Caddesi'nde açılan kermeste, gönüllü kadınların hazırladığı el işi ürünler, yöresel yemekler satışa sunuldu.

Semerkand Vakfı Muş Şubesi Başkanı Kenan Ümit, dünyanın birçok yerinde başının okşanmasını bekleyen bir yetimin olduğunu söyledi.

Muş'ta yetim çocuklar yararına kermes düzenlendi

Kermeste elde edilecek gelirin yetim çocuklara ulaştırılacağını ifade eden Ümit, "Ayrıca buradan elde edilecek gelir, 'din ilimsiz olmaz, ilim alimsiz olmaz' düsturundan yola çıkarak Kur'an kurslarında, ilim meclislerinde ders alan öğrenciler için kullanılacaktır" diye konuştu.

Kermese, Beşir Derneği Muş Temsilcisi Mehmet Şah Sümer ve vatandaşlar katıldı.

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