Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 02:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Halis Ceylan (55) idaresindeki 60 HK 088 plakalı otomobil, Kervansaray köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü, araçta bulunan Nergiz (11) ve Gülcihan Yitük (52) ile Duran Aslan (63) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Tokat
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