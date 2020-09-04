Haber Giriş: Kaynak: AA
Tokat'ta ot yangını
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta dağlık alanda çıkan ot yangını söndürüldü.
Kent merkezi Kemer Mahallesindeki dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.
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