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Güncel
AA 12.06.2024 14:28

Tokat'ta ortaokulda İngilizce resim sergisi açıldı

Tokat'ta ortaokul öğrencisinin hazırladığı İngilizce resim sergisi açtı.

Tokat'ta ortaokulda İngilizce resim sergisi açıldı

Gaziosmanpaşa Ortaokulundan yapılan açıklamaya göre, 7/C sınıfı öğrencisi Duru Berru Tokatlı, İngilizce öğretmeni Gülden Demirci ile okulda derste gördüğü ünitelerin daha anlaşılır olması kelimelerin akılda kalıcığını artırmak için resim çalışması yaptı.

Öğrencinin İngilizce kelimelerden oluşan resim sergisi okulun koridorunda açıldı.

İki gün sergilenecek çalışma öğrencilerin ilgisini çekti.

Tokatlı, "Bu yıl öğrendiğimiz ünitelerin temelini oluşturan kelimelerle snapword yapmayı tercih ettim. Ünitelerin farklı konu başlıkları var. Örneğin 9. ünitede çevre problemleri ile ilgili çevre hakkında sorunlar ve çözümleri hakkında bilgi veriliyor. Bu da bilinçlenmeyi artırıyor. Ve ben bu tür sergilerin öğrenmeye katkı sağladığını düşünüyorum. Sergimizin amacı diğer senelerde de olduğu gibi öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek ve farklı dalları bir arada zevkli bir şekilde arkadaşlarıma ve öğretmenlerimize sunmak." ifadelerini kullandı.

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