Ali Yücel Spor Salonu'nda 16 takımın katıldığı turnuvanın final maçında Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Yeşilyurt Şehit Yusuf Parlak Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tarafından verildi.