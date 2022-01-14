Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 04:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Suluova ilçesinde takip sonucu bir otomobili durduran ekipler, 270 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Amasya Uyuşturucu Jandarma Genel Komutanlığı
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