İlçeye bağlı Kuyucak beldesinde bir kişi tarafından arazide bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğüne getirilen 4 yavru, burada kendileri için hazırlanan kafese yerleştirildi. Yavruların veteriner tarafından muayeneleri yapıldı.

Müdürlükte koruma altına alınan yavrular, görevliler tarafından biberonla süt verilip mamalarla besleniyor.

Tilkilerin müdürlükte yaklaşık 3 hafta bakılacağı, daha sonra doğaya salınacağı öğrenildi.