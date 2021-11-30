Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 06:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde traktörün altında kalan sürücüsü yaralandı.
Kuruçay Mahallesi'nde Murat Soymaz yönetimindeki 60 KF 248 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Devrilen traktörün altında kalan sürücü, çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı.
Yaralanan Soymaz, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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