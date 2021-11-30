Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 06:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa'da Veli Topal (72) idaresindeki 45 K 1010 plakalı traktör, Gökçeören Mahallesi ile Kenger Mahallesi yolunda şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Topal'ın cenazesi, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerine gelen Topal'ın yakınları gözyaşı döktü.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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