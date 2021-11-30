Trafik Denetleme Büro Amirliği görevli personeli Mahmut Bozkurt, İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde, şoförlerin servisçilik mesleğini icra ederken daha sorumlu davranmaları, fevri davranışlardan kaçınmaları ve profesyonelce hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Bozkurt, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'nde belirtilen fazla yolcu, emniyet kemeri kullanımı, araç temizliği ve bakımı, şoförün yeterlilik düzeyi, araç kapısının açılıp kapanma düzeneği gibi denetlemelerin okul idarecileri, okul aile birliği ve veliler tarafından da yapılabileceğini ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Şahin Yeter de ilçede 55 mahalleden 23 okula taşımalı eğitim kapsamında 146 sürücü ile 2 bin 279 öğrencinin taşındığını, sürücülere, emanet edilen öğrencilerin sorumluluğunun bilinciyle taşıma yapmalarını, öğrencilerin problemsiz bir şekilde ulaşımlarının sağlanması için belirlenen kurallara harfiyen uymalarını istedi.

Seminere İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Komiser Fatih Yavaş, İslahiye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Şahin, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ve öğrenci servis sürücüleri katıldı.

Seminer, trafik ve okul servis araç şoförlerine yönelik broşür dağıtımının ardından sona erdi.