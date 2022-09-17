Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
E.K. (44) idaresindeki 06 CEV 789 plakalı otomobil, Niksar-Reşadiye D-100 kara yolu Çavuşbeyli köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile S.K. (49), K.T.K. (15) ve M.Ö.K. (7) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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