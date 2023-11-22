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Güncel
AA 22.11.2023 22:49

Tokat'ta çiftçilere 38 ton arpa tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen "Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 178 çiftçiye 38 ton arpa tohumu dağıtıldı.

Tokat'ta çiftçilere 38 ton arpa tohumu dağıtıldı

Yeşilyurt Kaymakamlığı önünde düzenlenen hibe programında konuşan Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk, Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin 2021 yılında faaliyetlere başlanıldığını belirtti.

Proje kapsamında doğal kaynakların ve tarım arazilerinin tam kapasite kullanılmasının amaçlandığını dile getiren Türk, "Bu kapsamda 178 çiftçimize yüzde 100 hibeli 38 ton 400 kilogram arpa tohumu dağıtımı yaptık. Önümüzdeki günlerde ise nadas alanlarının daraltılması için 33 çiftçimize de 1650 kilogram nohut tohumu dağıtımı yapacağız." dedi.

Hibe programına Yeşilyurt Kaymakamı Murathan Cebeci, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

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