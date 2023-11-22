Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptığı veya yaptırdığı değerlendirilen M.A.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" ile arama yapan ekipler, 40 gram esrar, ekili halde 10 kök Hint keneviri bitkisi, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bitki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ekiplerin yürüttüğü diğer bir çalışmada ise gözaltına alının B.G'nin üzerinde yapılan aramada 19 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.