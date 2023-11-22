Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı öne sürülen eve baskın düzenledi.

Yapılan aramada 19 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, uyuşturucu içme aparatı, ruhsatsız tüfek ve 16 kartuş ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 450 lira ele geçirildi.

Adreste bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

S.D'nin 35 ayrı suçtan kaydının bulunduğu bildirildi.​​​​​​​