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Güncel
AA 22.11.2023 21:17

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı öne sürülen eve baskın düzenledi.

Yapılan aramada 19 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, uyuşturucu içme aparatı, ruhsatsız tüfek ve 16 kartuş ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 450 lira ele geçirildi.

Adreste bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

S.D'nin 35 ayrı suçtan kaydının bulunduğu bildirildi.​​​​​​​

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Aydın Uyuşturucu
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