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Güncel
AA 22.11.2023 20:25

Niğde’de Tarımsal Kuraklık Kriz Merkezi Toplantısı yapıldı

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı gerçekleştirildi.

Niğde’de Tarımsal Kuraklık Kriz Merkezi Toplantısı yapıldı

Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Çınar tarafından tarımsal kuraklık ve tarımsal kuraklıkla mücadele çerçevesinde yapılan faaliyetler ile ilgili sunumla başlayan toplantıda, Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri ve Bakanlığın konu ile ilgili talimatları masaya yatırıldı.

İl Tarımsal Kuraklık Eylem planının amacı, stratejisi, İl Kuraklık Eylem Planındaki adımların değerlendirildiği toplantıda ileriye dönük hedefler de belirlendi. Düzenlenen toplantıda kurum temsilcilerinin konu ile ilgili görüşlerine de yer verildi.

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