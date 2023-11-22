Niğde’de Tarımsal Kuraklık Kriz Merkezi Toplantısı yapıldı

Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Çınar tarafından tarımsal kuraklık ve tarımsal kuraklıkla mücadele çerçevesinde yapılan faaliyetler ile ilgili sunumla başlayan toplantıda, Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri ve Bakanlığın konu ile ilgili talimatları masaya yatırıldı.

İl Tarımsal Kuraklık Eylem planının amacı, stratejisi, İl Kuraklık Eylem Planındaki adımların değerlendirildiği toplantıda ileriye dönük hedefler de belirlendi. Düzenlenen toplantıda kurum temsilcilerinin konu ile ilgili görüşlerine de yer verildi.