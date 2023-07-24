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Güncel
AA 24.07.2023 14:44

Tokat'ta çarpışan iki otomobildeki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Tokat'ta çarpışan iki otomobildeki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bahçelievler Mahallesi'ndeki kavşakta, Muhammed Taha G. (23) yönetimindeki otomobil ile Halil Ç. (68) idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Dilek K. (40), Ayşegül K. (42), Döne K. (68), Derya Çelebi (39), Fatih G. (21), Yasin U. (22) yaralandı.

Vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan iki çocuk annesi Derya Çelebi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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