Çok Bulutlu 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.03.2024 17:34

Tokat'ta bir köyde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ta bir köyde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Bağtaşı köyünde 51 yaşındaki engelli Sait A.'ın evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, Almus Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Sait A. ve annesi Hüsne A. köylüler tarafından evden çıkarıldı.

Yangın bitişikteki 2 eve de sıçradı.

İtfaiye ve Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonrasında söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Köyün muhtarı Mustafa Karadağ, yaptığı açıklamada, "Diğer 2 evde yaşayan köylülerimiz şehir dışında olması nedeniyle olası bir faciadan dönüldü. Yangının başladığı evde yaşayan köylülerimiz devlet yardımı ile geçimini idame ettiriyordu. Evlerinin yanması ile birlikte büyük sıkıntı içerisine girdiler. Aynı durum yanan diğer 2 evde yaşayanlar için de geçerli. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması." dedi.

ETİKETLER
Tokat
Sıradaki Haber
Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:56
Euro-Med: İsrail'in yardım için bekleyen sivilleri vurduğunu doğruladık
18:01
Diyarbakır'da 8 kişi köpeklerin saldırısına uğradı
17:39
Tekirdağ'da 20 ton sahte deterjan ele geçirildi
17:43
Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor
17:44
İnsansız deniz aracı teknolojileri TEKNOFEST'te yarışacak
17:21
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
3. Antalya Diplomasi Forumu
3. Antalya Diplomasi Forumu
FOTO FOKUS
Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı: 28 yaralı
Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı: 28 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ