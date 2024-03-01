Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında kent merkezinde Ö.H, O.K , H.Ö. ve Y.Ö'nün ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, ecza hap, pompalı tüfek, havalı tüfek, 4 tüfek kartuşu, 43 tabanca fişeği ve 4 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.