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Güncel
AA 01.03.2024 17:26

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında kent merkezinde Ö.H, O.K , H.Ö. ve Y.Ö'nün ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, ecza hap, pompalı tüfek, havalı tüfek, 4 tüfek kartuşu, 43 tabanca fişeği ve 4 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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