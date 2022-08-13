Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 22:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta bir kişi 3 kilogram ağırlığında mantar buldu
[AA (Arşiv)]
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir kişi 3 kilogram ağırlığında mantar buldu.
İlçede ikamet eden 79 yaşındaki İdris Aymak, mantar toplamak için Aşağıyayla'ya gitti.
Yaylada mantar arayan Aymak, bir süre sonra 3 kilogram ağırlığında mantar buldu.
Aymak, yaylada bulduğu mantarı evine getirdiğini söyledi.
Oğlu ile mantarı tarttıklarını, 3 kilogram geldiğini anlatan Aymak, "Çapı 40 santimetre. Yıllardır mantar toplarım. İlk defa bu ağırlıkta mantar buldum." dedi.
Etiketler: Tokat
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