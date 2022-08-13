Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
O.A'nın kullandığı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda kırmızı ışıkta bekleyen Y.D'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, aralarında sürücülerin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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