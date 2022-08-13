Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akçakoca'da denize giren bir kişi boğuldu
[Fotograf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Eskişehir'den Melenağzı köyü plajına tatile gelen 58 yaşındaki Deniz Alankaya, serinlemek için denize girdi.
Bir süre sonra suda hareketsiz halde bulunan Alankaya, cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan adam, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Alankaya'nın ölüm haberini alan aile yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü.
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