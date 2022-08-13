Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 14:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Arızasını gidermek istediği tırın yükleme rampasının altında kaldı
[Fotograf: DHA]
Şanlıurfa’da arızasını kontrol ettiği tırın yükleme rampası altında kalan tamirci ustası hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Konuklu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
İş makinesi sevikayatında kullanılan tır arıza yapınca sürücü aracı akaryakıt istasyonuna park edip, tamir için ustaya haber verdi. İstasyona giden usta, arızayı kontrol ederken tırın yükleme ve boşaltma rampası üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, tamirci ustası Alabd Aljalil'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Aljalil'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa
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