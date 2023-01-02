Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 10:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tokat'ta bir araç buzlanma nedeniyle sulama kanalına düştü
[Fotograf: İHA]
Tokat’ta buzlanma nedeni ile sulama kanalına uçan otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Dedeli Mahallesi TOKİ konutları yolu üzerinde meydana geldi.
H.B idaresindeki otomobil buzlanma nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu.
[Fotoğraf: İHA]
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başaran sürücüyü itfaiye ekipleri sulama kanalından çıkarttı.
Etiketler: Tokat
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