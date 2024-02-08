Çok Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 08.02.2024 13:52

Tokat’ta alev alan kamyonet kül oldu

Tokat-Niksar karayolu Almus Kavşağı'nda bir kamyonet alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak kullanılamaz hale gelen aracı söndürdü.

Tokat’ta alev alan kamyonet kül oldu

Tokat-Niksar karayolu üzerinde bulunan Almus Kavşağı'nda, hareket halindeki bir kamyonet bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerle mücadele etmek için harekete geçti. Yangın, kamyonetin motor kısmından başladı ve kısa sürede aracın tamamını sardı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yoğun çaba sonucu alevler söndürüldü, ancak kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyol trafiğinde kısa süreli bir aksamaya neden olan olayda, can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasarın olduğu belirtildi. Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. 

ETİKETLER
Tokat
Sıradaki Haber
Edirne'de jandarma okul servislerini denetledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı
14:59
TCG Burgazada Doğu Akdeniz'de göreve başladı
14:49
Merkez Bankası rezervleri 135,4 milyar dolar oldu
14:37
Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvuru süreci başladı
14:29
Görgün: Türkiye ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak üretebilir durumda
14:29
Fotokapanlar kaçak avcıları da izliyor
Türkiye'nin en kalabalık köyü 'Bostanbükü' 79 ilçeyi geride bıraktı
Türkiye'nin en kalabalık köyü 'Bostanbükü' 79 ilçeyi geride bıraktı
FOTO FOKUS
Tehdit mi fırsat mı: Yapay zeka ekonomisi
Tehdit mi fırsat mı: Yapay zeka ekonomisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ