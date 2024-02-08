Tokat’ta alev alan kamyonet kül oldu

Tokat-Niksar karayolu üzerinde bulunan Almus Kavşağı'nda, hareket halindeki bir kamyonet bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.



Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerle mücadele etmek için harekete geçti. Yangın, kamyonetin motor kısmından başladı ve kısa sürede aracın tamamını sardı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.



Yoğun çaba sonucu alevler söndürüldü, ancak kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyol trafiğinde kısa süreli bir aksamaya neden olan olayda, can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasarın olduğu belirtildi. Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.