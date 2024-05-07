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Güncel
AA 07.05.2024 10:45

Tokat'ta 276 bin büyükbaş hayvanın aşılanması için çalışmalar başladı

Tokat Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, il genelindeki 276 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapmak için sahada olduklarını söyledi.

Tokat'ta 276 bin büyükbaş hayvanın aşılanması için çalışmalar başladı
[Fotograf: AA]

Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bulunan büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapmaya devam ediyor.

Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığın 2024 yılı Ocak ayında baskın şap aşısı programını başlattığına işaret etti.

Tokat'ta yılbaşından itibaren 11 ilçede 1280 yerleşim yerinde ekiplerinin yaklaşık 225 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yaptığını anlatan Şahin, "Kurban Bayramı'na kısa süre kaldı. Bu da bizim ilkbahar şap aşılama dönemimize denk geldi. Arkadaşlarımız 1 Mayıs tarihinden itibaren ilkbahar şap aşılamasını başlattılar" dedi.

Kurban Bayramı öncesi hayvan nakillerinin hızlanacağına işaret eden Şahin, "Kurban Bayramı öncesi nakil olacak hayvanlardan başlayarak 276 bin hayvanın aşılamasını 2 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Gerçekten de 2024 yılı bizim aşılama kampanyasında yoğun yıl olacak. Kampanyaya destek veren bütün personelime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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