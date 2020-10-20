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Tokat'ta 2 bin 580 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 580 litre sahte içki ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Korulu köyünde sahte içki yapıldığı ihbarını aldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 580 litre sahte içki ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Korulu köyünde sahte içki yapıldığı ihbarını aldı.
Ekiplerce köye düzenlenen operasyonda, 2 bin 580 litre sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
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