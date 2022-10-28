Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta 1200 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Tokat'ta sahte içki ürettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir kişinin ürettiği sahte içkiyi piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda 1200 litre sahte içki ele geçirildi.
Sahte içki ürettiği iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte İçki Tokat
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