Kara yollarında durum

ANKARA (AA) -

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinde (Bandırma şehir merkezi) kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Datça-Marmaris yolunun 44-49. kilometrelerinde üstyapı asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları sebebiyle Alaplı-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Söke-Milas yolunun 26. kilometresinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Tokat-Niksar yolunun 33-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Yolun 28-29. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 46-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47. kilometresinde bulunan Adagül Tüneli ve 64. kilometresindeki Seyitler-2 Tüneli ile aralarında bulunan 8 tünel ve güzergahlarında plaka tanıma sistemi montaj çalışması dolayısıyla bugün 17.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü yapılacak.