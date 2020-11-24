Eroğlu, mesajında öğretmenliğin, bilgi, tecrübe ve irfanla çocukları, gençleri geleceğe hazırlama mesleği olduğunu belirtti.

Öğretmenlik mesleğinin aynı zamanda bu ülkeye ve yeni nesillere adanmış bir hayatı da ifade ettiğini vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerine rol model olan öğretmenlerimiz öğrencilerinin kişiliğini, hayata ve insana bakış açısını da şekillendirmektedir, dolayısıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin dinamik, açık fikirli, üretken, aynı zamanda da sorumlu fertler olarak yetiştirilmesinde eğitimcilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini gösteren Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitimin yapıldığı bu dönemde, tüm çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerini kesintisiz sürdürülmesinde en büyük görevin düştüğü öğretmenlerimize sergiledikleri üstün gayretleri nedeniyle içtenlikle teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin bugüne kadar olduğu gibi salgın döneminde de çocuklarımızı evrensel ve bilimsel ilkeler ışığında, milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı bireyler olarak gerek yüz yüze gerekse de uzaktan eğitim sürecinde en iyi şekilde yetiştirmeye ve eserleri olacak yeni nesillerimizle bizleri güçlü kılmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, kıymetli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum."