Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, Togg'un tanıtım renkleri arasında Kapadokya'nın yer almasından gurur duyduklarını söyledi.

Bunun Kapadokya'nın tanıtımına ve marka değerine önemli katkılar sunacağına inandığını aktaran Durmaz, "Yerli ve milli aracımız Togg'un bir rengine Kapadokya isminin verilmesi bizi sevindirdi. Doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle tanınan Kapadokya, şimdi rengiyle de tanınacak. Bu doğa rengini araştırıp araca verilmesini sağlayan tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Kapadokya, sıcak hava balonları ile dünyaya havadan tanıtılırken, Togg da yurt dışına satışlarının yapılmasıyla ayrı bir tanıtım katkısı sunacak. Hem Kapadokya hem de ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Bölge halkı "Kapatoggya" ismiyle anmaya başladı

Bölge sakinlerinden Ahmet Daldiken de yarım asırdan uzun süredir hayalleri süsleyen yerli otomobilin gerçeğe dönüşmesinin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Kendisinin de Togg sahibi olmak istediğine dikkat çeken Daldiken, "Togg'un banttan inmesinin inanılmaz mutluluğu içindeyiz. Kapadokya renginin Togg'a verilmiş olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Biz artık, bu rengi 'Kapatoggya' olarak söylüyoruz. En kısa süreçte de caddelerimizde görmek istiyoruz" dedi.

Bölge esnafından Edip Avşar ise hem yerli otomobilin üretimi hem de Kapadokya isminin Togg ile anılacak olmasının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.