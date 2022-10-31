İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen "Ambulans Sürüş Tekniği" eğitimlerinde başarılı olan 11 kadın sağlıkçı daha sertifikalarını aldı.

Burdur Ambulans Servisi Başhekimi Cemal Şencan, ambulansın vakaya ulaşma süresini kısaltmayı amaçladıklarını söyledi.

Verdikleri hizmette hız kadar güvenliğin de önemli olduğunu vurgulayan Şencan, "Artık ambulansta görevli sürücü ehliyeti olan tüm personelimiz ambulansı kullanabilecek duruma geliyor. Bu eğitimle ambulansı da çok iyi tanımaya başlıyorlar. Motor bakımını, lastik değiştirmesi gerekirse bunu nasıl yapacaklarını, karlı şartlarda zincir takma gibi araçla ilgili birçok mekanik teknikleri kazanıyorlar" dedi.

Birçok alanda eğitim alıyorlar

Cemal Şencan, kursiyerlerin bunun yanında ileri sürüş tekniğiyle ani kaçışlar, manevra kabiliyeti, zorlu yol ve trafik koşullarında nasıl hareket etmeleri konularında eğitim aldıklarını söyledi.

Acil vakalara ulaşmada Sağlık Bakanlığının ön gördüğü süreleri yakalamada yüksek orana sahip olduklarına dikkat çeken Şencan, şöyle konuştu:

"Bölge içi vakalarında yüzde 98-99 oranında 10 dakikada ilk müdahale süremiz mevcut. Kırsaldaki vakalarda Bakanlığımızın oranı 30 dakika, bu süreyi yakalama oranımız da yüzde 99 civarında. Bu eğitimlerle ilimizde hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermeyi sürdürüyoruz."