Parçalı Bulutlu 26.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.07.2024 10:30

TMO Çubuk'ta hububat alımına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ankara'nın Çubuk ilçesinde hububat alımına başladı.

TMO Çubuk'ta hububat alımına başladı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Sünlü Mahallesi’nde yaklaşık 150 dekarlık alanda oluşturulan TMO merkezini ziyaret etti, buğdaylarını veren üreticilerle görüştü.

Demirbaş, TMO'nun 3 yıldır ilçede alım yaptığını, buğday hasadı bitene kadar bunun süreceğini aktararak, "Çiftçimiz TMO sayesinde ürününü piyasa değerinden daha aza satmadan verebiliyor. Bu anlamda üreticilerimiz mağduriyet yaşamıyor. Tüm emeği geçen yetkililerimize, teşekkür ediyorum." dedi.

İlçede odaya kayıtlı 5 bine yakın üreticinin bulunduğunu, TMO alımıyla ilçede hububat ekimin arttığını bildiren Gülle de "Çiftçimiz TMO sayesinde ürününü değerinde satacak. Alım merkezindeki kolaylık ve fiyatlardan çiftçilerimiz gayet memnun. Şu anda buğday 9 lira 50 kuruşa alınıyor. Bunun üstüne de primler ilave edilecek." ifadesini kullandı.

Anız yangınlarıyla ilgili de uyarılarda bulunan Gülle, bu yöntemin hem toprağı hem de topraktaki canlıları yok eden tehlikeli uygulama olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Ankara Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Hububat
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:31
Erdoğan, "Klasik Kürtçe Edebiyat ve Kürtçenin Şaheserleri" etkinliğine mesaj gönderdi
11:31
Otomobil satışlarında elektrikliyle dizel arasındaki fark kapanıyor
11:29
İlber Ortaylı: Bozkurt Türk milletinin sembolüdür
11:15
Fransa'da erken genel seçimin ikinci turunda aşırı sağın salt çoğunluğu beklenmiyor
11:15
TBMM Adalet Komisyonu, 9. Yargı Paketini haftaya görüşecek
10:52
'Seyahatsever' projesi için başvurular başladı
Kayseri'de Ortaseki Ormanları ziyaretçilerini bekliyor
Kayseri'de Ortaseki Ormanları ziyaretçilerini bekliyor
FOTO FOKUS
Filistin yanlısı gösteriye Amerikan polisinden sert müdahale
Filistin yanlısı gösteriye Amerikan polisinden sert müdahale
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ