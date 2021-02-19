Malatya'da koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören sinema sanatçısı Toygun Ateş hayatını kaybetti.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, yaptığı açıklamada, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda cihaza bağlı tedavi gören Toygun Ateş'in vefat ettiğini bildirdi.

Ateş'in 9 gündür hastanede tedavi gördüğünü belirten Beytur, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Film çekimi için Malatya'da bulunan 66 yaşındaki Ateş'in yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmış, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan oyuncu, Covid-19 yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlanmıştı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekilen Gizemli Köy filminin yönetmeni Okan Ege Ergüven, yaklaşık 3 aydır filmin çekimlerinin sürdüğünü, Ateş'te halsizlik olduğunu fark edince çekimleri iptal ettiklerini söyledi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı testin pozitif çıkması üzerine Toygun Ateş'in hastaneye kaldırıldığını dile getiren Ergüven, "Sette zaten koronavirüs nedeniyle az kişiyle çalışıyoruz. Bugün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çekimlere ara verdik." diye konuştu.

Toygun Ateş kimdir?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, senaryo yazarı ve seslendirme sanatçısı Toygun Ateş, 2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da doğdu.

İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Ateş 66 yaşında koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.