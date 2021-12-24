Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik, 27 ilde eş zamanlı “Tırpan” adlı operasyon başlatıldı.

Operasyon, 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna yönelik gerçekleştirildi. Operasyonun Muğla ayağında bu sabah eş zamanlı baskınlar yapıldı. Muğla KOM ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 16'sını gözaltına aldı.

Aramalarda bulunan “samuray kılıcı” dikkat çekti

Operasyonda şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 1 pompalı tüfek, 2 tabanca, 1 samuray kılıcı, 1 muşta, 50 tüfek fişeği, 20 senet ile 1 tapu ele geçirildi.

Firari diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

