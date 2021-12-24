Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince 21 Mayıs'ta yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi ve turistik illeri kapsayan 8 ilde, ardından 5 Ekim'de 9 ilde yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulundukları ve bu suç örgütlerine silah temin ettikleri belirtilen suç gruplarına yönelik "Sahil Rüzgarı 1 ve Sahil Rüzgarı 2" operasyonlarının gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Her iki operasyonda 357 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, devam eden süreçte baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan mafya tipi organize suç örgütleri ve bunlara silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik "Tırpan" adı verilen operasyonun başlatıldığı duyuruldu.

27 ilde eş zamanlı operasyon

Açıklamada, operasyonun KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ olmak üzere 27 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği bildirildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgütün faaliyetleri kapsamında yağma", "tefecilik" ve "tehdit" suçlarına ilişkin 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah sağlayan 28 suç grubunda faaliyet gösterdikleri tespit edilen 389 şüpheli hakkında ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca gözaltı ve yakalama kararı verildiği kaydedildi.

Anlaşmazlıklarda aracı olmuşlar

Söz konusu suç örgütü üyelerinin yüksek faizle borç verip ödeyemeyenlerin mal varlıklarına cebir, şiddet ve tehditle haksız şekilde el koydukları ve silah ticareti yaparak örgüte menfaat sağladıkları tespit edildi.

Üçüncü şahıslar arasındaki anlaşmazlıkları örgütün "korkutucu gücünü" kullanarak çözdükleri ve "komisyon" adı altında para talep ettikleri saptanan zanlıların, turizm bölgelerindeki eğlence mekanlarına ortak olmak bahanesiyle "çökmeye" çalıştıkları ve sahiplerine silah zoruyla senet imzalatarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca çek-senet tahsilatı yaptıkları ve illegal kumarhane işlettikleri tespit edildi.

317 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda şimdiye kadar 317 şüpheli gözaltına alındı. KOM ekipleri operasyonlarını sürdürüyor.

Yapılan aramalarda; 303 adet tabanca, 4 adet uzun namlulu silah, 34 adet tüfek, 5 bin 432 adet fişek, 1 adet samuray kılıcı, 271 adet sentetik hap, bin 660 adet extasy, 12 bin adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 1 kilo 300 gram esrar, 3 kilo 800 gram metamfetamin, 1 kilo 500 gram eroin, 306 bin lira, bin 200 dolar, bin 100 euro ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

