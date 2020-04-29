TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekonomik olarak kırılgan Gafsa ve Kasrin vilayetlerindeki 700 aileye gıda yardım paketleri gönderildi.

Dünyada olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı ekonomik zorluklarla mücadele eden ve 21 Mart’tan bu yana genel karantina uygulaması altında bulunan Tunus'un yoksul vilayetlerine yardım elini uzatan TİKA'nın gönderdiği paketler, Tunus Sosyal Dayanışma Birliğinin (UTSS) Kasrin ve Gafsa’daki temsilciliklerine teslim edildi.

Paketlerde un, şeker, sıvı yağ, makarna, kuskus, şehriye, nohut, irmik, salça, ton balığı, helva gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu belirtildi.