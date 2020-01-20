Ülkenin en büyük ve en çok göç alan kentlerinden Peşaver'de bulunan hastanenin Tıbbi Direktörü ve Çocuk Sağlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrşad Ahmed, TİKA Pakistan Koordinatörlüğü'nün hastaneye 9 farklı tıbbi ekipmandan toplamda 47 tane bağışlandığını söyledi.

TİKA'nın hastaneye bağışladığı araçlar arasında mobil röntgen, çocuk şok cihazı ve kardiyak hasta monitörü gibi ekipmanlar bulunduğunu söyleyen Ahmed, kentteki tek eğitim ve araştırma hastanesi olan kurumun çevre illere de hizmet verdiğini kaydetti.

Artan göç nedeniyle hastanenin çocuk bölümünde yoğunluk olduğunu belirten Ahmed, teknik kapasitenin artmasıyla ihtiyaçların önemli ölçüde karşılandığını ifade etti.

Ahmed ayrıca, ekipmanların sağlık personeli adaylarının eğitim süreçlerinde kullanılacağını da sözlerine ekledi.

TİKA tarafından daha önce hastaneye kuvöz yardımı da yapılmıştı.

Kaynak: AA