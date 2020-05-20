TİKA Pretorya Program Koordinatörü Mehmet Akif Şekerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi devam ederken Türkiye'nin salgına karşı sürdürdüğü destekler kapsamında Lesotho'ya dezenfektan, eldiven ve maske temin edildiğini dile getirdi.

Sınırların kapalı olduğuna ve temel ihtiyaç malzemelerinin dahi zorlukla temin edilebildiğine dikkati çeken Şekerci, Lesotho Krallığı’nın en fakir bölgelerindeki 3 hastane ve 20 kliniğe yardım yapıldığını aktardı.

Geçen sene ramazan ayında da Lesotho Krallığı'na TİKA tarafından yardımda bulunulduğunu aktaran Şekerci, "Yardımlar ülkenin en fakir bölgelerinden Ha Moshati, Matebeleng, Maseru Lithabaneng, Ha Mabekenyane ve Ha Nkalimeng gibi yerlerde gerçekleştirildi." dedi. Şekirci, bu kapsamda 700 aileye gıda desteği sağlandığını aktardı.

Dünya üzerinde San Marino ve Vatikan dışında ülke topraklarının tamamının bir ülke ile çevrili olduğu üçüncü ülke konumunda olan Lesotho, komşusu Güney Afrika Cumhuriyeti ile 909 kilometrekarelik sınırı paylaşıyor.