Malzemelerin teslim töreninde konuşan TİKA Program Koordinatörü Kutluhan Yücel, dostların zor günlerde tanındığını belirterek, "TİKA, bu zor günlerde Cibuti’nin yanında olmaya kararlıdır.” dedi.

Bu projenin, TİKA’nın dünyanın dört bir yanında yürüttüğü yardım programının bir parçasını oluşturduğunu dile getiren Yücel, "Cibuti Kızılayı, Kovid-19 salgını ile savaşında kesinlikle yalnız değildir. Bu yardım aynı zamanda Türkiye’nin şimdiye kadar Cibuti’de yaptığı yardımlarının devamı niteliğindedir.” ifadelerini kullandı.

Cibuti Kızılayı Başkanı Abdi İbrahim Farah da geçirmekte oldukları buhranlı süreçte anlamlı yardımından dolayı TİKA ve Türkiye’ye teşekkür ederek, "Geçen nisan ayında Türkiye’den bir miktar yardım gelmişti. TİKA’nın yapmış olduğu bu ikinci yardım ise Kızılayın ihtiyaçlarına büyük bir katkıdır. Bu yardımlar ile iki ülkenin iyi olan ilişkileri daha da pekişmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Yücel tarafından Ahmed’e teslim edilen malzemeler, 2000 tıbbi maske, 2000 eldiven, 2000 dezenfektan, 200 lastik bot, 200 koruyucu gözlük, 100 paket peçete ve 1000 antibakteriyel sabun ve 1000 çamaşır suyundan oluşuyor.