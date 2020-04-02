TİKA Yemen Ofisi Koordinatörü Abdullah Sarı, ajansın ildeki 8 ilçenin sağlık sektörü temsilcilerinin katılımıyla Aden'e bağlı Hur Mekser kentinde 3 gün sürecek bir atölye çalışması başlattığını söyledi.

Sağlık alanında sunumların yapılacağı atölye çalışmasına 90 sağlık çalışanının katılacağını ve bu kişilere Kovid-19'la mücadele konusunda eğitim verileceğini belirten Sarı, Aden'deki sağlık çalışanlarının salgınla doğru bir şekilde mücadele etmesini hedeflediklerini kaydetti.

Halkın salgından korunmak için kişisel temizlik konusunda bilinçlendirilmesinin amaçlandığını da dile getiren Sarı, TİKA'nın Yemen Sağlık Bakanlığı'yla işbirliği içinde Lahic, Ebyen ve Ed-Dali kentlerindeki sağlık çalışanlarına da benzer eğitimler vereceğini sözlerine ekledi.