TİKA Meksika’da eğitim atölyeleri kurdu

TİKA, Türkiye-Meksika arasındaki dostane ilişkilerin sembolü olarak 1970 yılından bu yana eğitim faaliyetlerini sürdüren Türkiye İlköğretim Okulunda çevre düzenlemesi yaparak "Fen, Matematik ve Tasarım Atölyeleri"nin kurulumunu gerçekleştirdi.

Başkent Mexico City'de resmi temaslarda bulunan TİKA Başkanı Serkan Kayalar, okulda gerçekleştirilen "Meksika-Türkiye İlköğretim Okulu Çevre Düzenlemesi" ve "Fen, Matematik ve Tasarım Atölyeleri"nin açılış törenine katıldı.

Törene, Türkiye Cumhuriyeti Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ, Meksika Uluslararası İşbirliği Ajansı (AMEXCID) Özel Uluslararası İşbirliği Projelerinin Yürütülmesi Genel Müdürü Monica Pérez Egüis, okul idarecileri, öğretmenler ve birçok davetli katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TİKA Başkanı Kayalar, Meksika ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin geçmişinin neredeyse yüz yıla dayandığını belirterek son 10 yılda bu ilişkilerin daha da güçlendiğini ifade etti.

Türkiye'nin resmi teknik iş birliği kurumu olarak TİKA'nın, samimi ilişkilerin daha da ileri taşınması amacıyla ortak kalkınma projeleri yürüttüğünü söyleyen Kayalar, Meksika'da 2015 yılında açılan TİKA ofisinin 8 yıl gibi kısa bir sürede Meksika halkının yararına olacak 100'den fazla projeye imza attığını vurguladı.

Eğitimin, TİKA'nın faaliyetlerinde öncelikli bir alan olduğunu belirten Kayalar, çocukların ve gençlerin eğitimine yapılan yatırımların refahın ve güçlü bir geleceğin temelini oluşturduğuna inandıklarını dile getirdi. Bu bağlamda, Mexico City'de 1970 yılından bu yana faaliyet gösteren Türkiye İlköğretim Okulunun, iki ülke arasındaki dostluğun sembollerinden biri olduğunu söyleyen Kayalar, okulun en iyi şartlarda hizmet vermesi için 2017 yılından bu yana çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini ve bundan sonra da katkılarını sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye İlköğretim Okulu, yenilenen çevresi ve donanımlı atölyeleriyle öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyor.

TİKA, Meksika’da 2015 yılından bu yana gerçekleştirdiği kalkınma iş birliği projeleriyle iki ülke arasındaki dostane ilişkilere katkı sağlamaya devam ediyor.