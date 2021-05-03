Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 00:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT 1
Teşkilat dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı
Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür… TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat’ın yeni fragmanı yayınlandı.
Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla “yer altına” inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getiriyor.
Teşkilat, her pazar 20.30'da TRT 1'de.
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