Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenmesinin ardından tırmanışa açılan, yurdun en yüksek noktası Ağrı Dağı'na, dağcılar ilgi göstermeye devam ediyor.

Türkiye'nin, 5 bin 137 metre rakımıyla en yüksek dağı olan ve güvenlik nedeniyle uzun süre tırmanışa kapalı kalan Ağrı Dağı, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörden temizlenmesiyle 4 Şubat'ta yeniden turizme açıldı.

Yurt içinden ve dışından bölgeye gelmeye devam eden çok sayıda dağcı, 3 gün süren zorlu tırmanışın ardından karla kaplı zirveye ulaşıyor.

Dağcılar, zirve tırmanışında yüksek irtifaya adapte olmak ve yorgunluklarını atmak için belli noktalarda çadır kampı kuruyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Iğdır sınırında yer alan dağa tırmanış için gelenler, yörenin ekonomisine de katkı sağlıyor.

Tırmanış hava şartları el verdiğinde zirvede son buluyor

Arkadaşlarıyla tırmanışa gelen dağcı Bülent Balcı, AA muhabirine, bölgedeki çalışmaların ardından dağın yeniden turizme açılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade eden Balcı, şöyle konuştu:

"Yaklaşık üç gün önce başladığımız tırmanışımız bugün zirvede son buldu. Dağ Türkiye'nin en yüksek dağı. Bu nedenle zirvesine çıkarken belli mesafelerde vücudun alışması için kamplar yapmak gerekiyor. Bugün zirve yaptık, dönüşümüzde de aynı şekilde doğaya adapte olarak faaliyetimizi sağlıklı bir şekilde bitireceğiz."

Dağcı Can Karakurt da tırmanış için İstanbul'dan geldiğini belirtti.

Bölgenin yeniden dağcılık turizmine açılmasına sevindiklerini dile getiren Karakurt, "İlk gün 4 bin 200 kampına yürüyoruz ve burada dinleniyoruz. Hava şartları uygun olduğunda zirve yapıyoruz. Dağ ve doğa çok güzel, tadını çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.