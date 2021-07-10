Kayak, kar voleybolu, snowboard ve bisiklet gibi pek çok branşta uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Erciyes Dağı, uluslararası atletlerin de koşu parkuru haline geldi.

Erciyes Dağı eteklerindeki 2 bin 200 rakımlı arazilerden zirveye kadar ilerleyen çeşitli parkurlarda bir araya gelen koşucular burada uluslararası şampiyonalara hazırlanıyor.

Erciyes'in yaylalarındaki temiz havada antrenman yapan sporcular, inişli çıkışlı zorlu arazilerde yaklaşık 100 kilometrelik mesafeyi katediyor.

Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Güney Afrika, Sırbistan, İngiltere, Danimarka, İsveç, Ukrayna ve İran gibi ülkelerden yüzlerce koşucuyu bir araya getiren Erciyes Dağı, bu alanda yaptığı organizasyonlarla da adından söz ettiriyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, geçen yıl dünyada en çok uluslararası yarışın yapıldığı yerlerden birinin Erciyes olduğunu söyledi.

Her geçen yıl spor yatırımlarının arttığını vurgulayan Cıngı, şunları kaydetti:

"Dağda ilk yıllardan itibaren bisiklet, koşu ve trekking alanlarını işaretlemiştik. Kondisyon artırmak isteyen bütün sporcular burada antrenman yapıyor. Bu zorlu dağ şartlarında kendi kondisyonlarını ferdi olarak devam ettiriyorlar. Gruplar halinde de kış aylarından itibaren gelenler oluyor. Koşu kayağı, dağ kayağı da yapılıyor. Çok sayıda misafir alıyoruz. Bütün bunların taçlandığı nokta 5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu. Bu maratona 2016 yılında başlamıştık. Bu sene 10 ülkeden 250 atleti ağırladık."

Gelecek yıl, dağ koşucularının Uluslararası Skyrunning Federasyonunun faaliyet takvimine de alınacağını vurgulayan Cıngı, farklı ülkelerden çok sayıda katılımcıyı yine Erciyes'te ağırlayacaklarını dile getirdi.

Cıngı, uluslararası müsabakalarda farklı parkurların değerlendirildiğini ve bu alanda da başarılı olduklarını anlattı.

Erciyes'in parkurlarının ayrı bir kondisyon gerektirdiğine dikkati çeken Cıngı, bazı sporcuların, normalde 9-10 saatte çıkılan parkurları 3-4 saatte tamamlamayı başardığını ifade etti.

Cıngı, Erciyes'i, antrenman yapmak, kendisini geliştirmek isteyen bütün koşucu ve sporcuların kullanabileceği bir mecra haline getirdiklerini de sözlerine ekledi.