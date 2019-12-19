Terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbeler indiren güvenlik güçleri, sonbaharda ülke genelinde ve yurt dışında düzenlediği operasyonlarda 1320 teröristi etkisiz hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli başta olmak üzere tüm güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar düzenleyen terör örgütü YPG/PKK'ya karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Şehir merkezi ya da kırsal demeden gece gündüz YPG/PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalan güvenlik güçleri, sonbaharda kış üslenmesine hazırlanan örgüte yönelik yoğun operasyonlar gerçekleştirdi.

Kış ve yaz aylarında kırsalı YPG/PKK'ya adeta dar eden güvenlik güçleri, eylül, ekim ve kasım aylarında da kararlılıkla yürütülen operasyonlarla teröristlere ağır darbe indirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1 Eylül-30 Kasım arasındaki 3 aylık sonbahar döneminde terör örgütü YPG/PKK saldırılarında 28 güvenlik görevlisi şehit oldu, aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 30 sivil yaşamını yitirdi.

1320 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik hain saldırılar düzenleyen terör örgütü YPG/PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

Sonbaharda yurt içi ve dışındaki operasyonlarda aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 1320 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü YPG/PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde aynı dönemde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 865 zanlıdan aralarında HDP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 360'ı tutuklandı.

Sonbaharda etkisiz hale getirilen sözde sorumlular

Sonbaharda kırsalda teröristlerin peşini bırakmayarak örgüte ağır darbe indiren güvenlik güçleri, örgütün birçok sözde sorumlusunu etkisizleştirdi.

MİT Başkanlığı ve TSK unsurlarınca 16 Eylül 2019'da Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinin terör örgütü PKK/KCK'nın sözde istihbarat yapılanması NLP bünyesinde üst düzeyde faaliyet gösteren "Zinar Şiyar Adıyaman" kod adlı Mehmet Bayden olduğu belirlendi.

Hakkında mahkemece yakalama ve tutuklama kararı bulunan Bayden'in, örgüte 1990'lı yılların başında katıldığı, bir dönem PKK'nın sözde merkez karargahı maliye sorumluluğu ile PKK/HPG'nin bölgede sözde maliye, aktarım ve lojistik sorumluluğunu yürüttüğü öğrenildi.

Türkiye'nin talebiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Nasır Tur adlı PKK terör örgütü mensubu da 9 Ekim'de İspanya'da yakalandı.

Kırmızı kategorideki teröristler MİT ve TSK'den kaçamadı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ve TSK'nin koordineli çalışmasıyla düzenlenen hava harekatında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden "Gülçiya" kod adlı Servet Aydın ve "Tekoşin Batman" kod adlı Söylemez Yaşar etkisiz hale getirildi.

Operasyonla etkisiz hale getirilen "YJA-STAR" sözde askeri konsey ve PKK/PAJK konsey üyesi Servet Aydın'ın Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride arandığı, 2000'li yıllarda Diyarbakır kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve Diyarbakır şehir merkezi ile kırsal alanında gerçekleştirilen birçok saldırının azmettiricisi olduğu belirlendi.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen Söylemez Yaşar da kırmızı kategoride bulunuyordu. Geçmişte bölgede sözde YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen Yaşar'ın, örgütün bölgedeki sözde yürütme konseyinin üyesi olduğu öğrenildi.

MİT'in 19 Kasım'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu "Medya Agit" kod adlı Beraat Afşin etkisiz hale getirildi.

"Kırmızı" kategoride yer alan ve örgüte 1997 yılında katılarak 2000'li yıllarda Türkiye'de silahlı faaliyetler yürütüp birçok çatışmaya giren Afşin, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde silahlı kadın yapılanması "YJA-Star" ve Sincar silahlı kadın yapılanması "YJŞ"de askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

Sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı düzenlendi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı başlatıldı.

TSK'nin Suriye Milli Ordusu ile yürüttüğü harekatta yaklaşık 1000 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe vuruldu.

Harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması için yürütülen arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha edilerek bölge güvenli hale getiriliyor.

Kaynak: AA