Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı
[Fotoğraf AA]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK’ya üye oldukları iddia edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK’ya üye oldukları iddia edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde L Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen terör operasyonunda PKK’ya üye oldukları iddia edilen D.D., Z.Ç.D., ve F.S., isimli şahıslar gözaltına alındı
Gözaltına alınan 3 şahıs jandarma komutanlığına getirildi. İfadesi alınan şahıslardan F.S., işlemlerin tamamlanmasının ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.
Etiketler: Adıyaman Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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