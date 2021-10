Vatani görevlerini yaparken teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucunda bacaklarını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncusu Deniz Kılıç, yaşama bağlılıkları ve başarılarıyla çevrelerine örnek oluyor.

Şırnak'ın Besta bölgesi ve Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucunda bacaklarını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncusu Deniz Kılıç, futbol ile hayata bağlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF), Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları için Diyarbakır'da bulunan Çakmak, futbol hikayesinin 11 yaşındayken evde maç izlediği sıradaki heyecanıyla başladığını söyledi.

Şırnak'ta vatani görevini yaparken teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesiyle 1997'de sağ ayağını diz altından kaybettiğini anımsatan Çakmak, TSK'da rehabilitasyon merkezi fizik tedavi bölümünde tedavi gördüğü sırada dönemin genelkurmay başkanının kendilerini ziyaret ettiğini, onun yönlendirmesiyle 2008'de ampute futboluna başladığını belirtti.

Çakmak, bir dönem TSK'nin ampute futbol takımında ve milli takımda oynadığını, şimdi de milli takımın başında bulunduğunu kaydetti.

"Hep aklıma annemin karşısına ayaksız nasıl çıkarım, geldi. En büyük arzum, hedefim futbol oynamak, ülkeme ve milli takıma hizmet etmek. Tüm hayallerim bitti dediğim anda Allah beni gazilik makamıyla beraber ampute futboluyla tanıştırdı."

[Fotoğraf: AA]

"Dünya ve Avrupa'da biri birinci olacaksa o da biz olmalıyız"

Çakmak, sporculara takım içerisinde aile birliğini sağlamanın önemini aktardığını kaydetti.

"Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz zaman Dünya ve Avrupa'da biri birinci olacaksa o da biz olmalıyız. Bunu hakkediyoruz. 'Ben size güveniyorum siz de kendinize güvenin.' diyorum. 2017 ve 2021'de Avrupa şampiyonu olduk. İstek, arzu ve coşku sahaya yansıdıktan sonra bu farklı bir duygu oluyor. Çok sayıda antrenman yapıyoruz. Bilimi, futbolun yeni trendlerini kullanarak sahaya yansıttığımız zaman rakibe göre önlem almayacağız, rakip bize göre önlem alacak. Futbolcuya göre önlem almayacağız. Arkadaşlarıma, skor farklı olabilir ama oynayan ve oynatan, yön veren ve yönlendiren her zaman biz olmamız lazım.' diyorum. 2018'de de dünya ikinciliği elde ettik. Final maçında penaltı kaçırmıştım. 'Türk halkı hakkını helal etsin ve o dünya kupasını en yakın zamanda kazandıracağız.' demiştim. Halkımız, 'Sayın gazim hakkımız sana ve takımına helaldir.' demişti. Takım olarak bu yolda ve doğrultuda gidiyoruz."

"Geleceğin teminatı olan gençlerimizle bir araya gelmek istiyoruz"

Şırnak'ta ayağını kaybettikten sonra tedavi için 8 gün Diyarbakır'da kaldığını hatırlatan Çakmak, o günkü Diyarbakır ile bugün arasında dağlar kadar fark olduğunu dile getirdi.

Futbolun İstanbul, İzmir ve Bursa'dan ibaret olmadığını belirten Çakmak, burada da engelli ve umudunu kaybetmiş gençlerin bulunduğunu aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Çakmak, Diyarbakır'ın önemli bir şehir olduğunu ifade etti.

"Bugün burada yaptıysak ertesi gün de Şırnak'ta ve Ağrı'da da yaparız. Ampute futbolunun olmadığı illere giderek geleceğin teminatı olan gençlerimizle bir araya gelmek istiyoruz. Maçlar coşkuyla yapılıyor. Diyarbakır'da ay-yıldızlı bayrakları sallıyorlar. Artık büyüyoruz ve 100 milyon olunca kimse bizim bileğimizi bükemez. Gençlere, 'pes etme bizim gibi mücadele et' sloganı için görsel anlamda buradayız."

"Mücadele ettiğimiz sürece hep birlikte güçlüyüz"

Çakmak, Diyarbakır'da gece geç saatlere kadar insanların dışarıda dolaşabildiğini, bunların güzel gelişmeler olduğunu dile getirdi.

"Sırf engelli kardeşlerimize değil diğer kardeşlerimize şu an sporu seven Cumhurbaşkanımız, Bakanlığımız ve Valimiz her türlü yardımı yapıyor. İnşallah kardeşlerimiz de ilerde çok iyi futbolcu, basketbolcu ve voleybolcu olacaklar. Birlik olalım ve kenetlenelim. Hainlere fırsat vermeyelim. Biz bu bedelleri ödedik. Aman dikkat edelim, hainler bizden bir şey almak isteyecektir. Devletimize ve milletimize inanalım. Devlet bizim yanımızdadır. Sen ben bir olduğumuz zaman devlet var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyorum. Mücadele ettiğimiz sürece hep birlikte güçlüyüz."

"Spor engel tanımaz"

Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncusu Deniz Kılıç ise 22 yıl önce Irak'ın kuzeyinde gazi olduğunu, hayata tutunmak için ampute futbolla tanıştığını ve 2003'ten bu yana bu sporu yaptığını anlattı.

Ampute Futbol Türkiye Kupası maçlarının Diyarbakır'da oynanmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Kılıç, kente bir ampute takımının çok yakışacağını belirtti.

"Diyarbakır'da gazi ve engelli kardeşlerimiz mutlaka vardır. Bir yerden başlamak gerekiyor. Buralardayız gelip görsünler bizi. Spor engel tanımaz. Onlar da ipin ucundan tutarsa herkes yardımcı olur. Burada güzel olur diye düşünüyorum. Hayat devam ediyor ve hayattan kopmamak gerekiyor. Ayağımızı, kolumuzu ve gözümüzü kaybediyoruz. Ama yaşamaya devam ediyoruz. Yaşama sevincinin olması lazım. 'İnsanlar ayağını kaybetti' diye çekip köşede oturamaz. Oturmamak da gerekiyor. Bir şekilde hayat mücadelesine ve yaşamaya devam etmeleri gerekiyor. Burada köşesine çekilmiş insanlar varsa bizi görmelerini istiyoruz. Ayrıca milli takımın başarılarına baksınlar."