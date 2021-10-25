Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 15:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 25 Ekim 2021 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 9,67’den işlem görüyor. İşte, 25 Ekim güncel döviz kurları…
Dolar yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 15:15 itibarıyla 9,67'den işlem görüyor.
Dolar ne kadar?
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 9,6021 seviyesinden tamamladı.
Dolar/TL, bugün de yukarı yönlü hareketine devam ederek 9,8500 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından saat 15.15 itibarıyla 9,67 seviyesinde bulunuyor.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.05 itibarıyla şöyleydi:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|9,7220
|9,7230
|Avro
|11,3220
|11,3230
|Sterlin
|13,3290
|13,3960
|ANKARA
|ABD Doları
|9,6920
|9,7720
|Avro
|11,2820
|11,3620
|Sterlin
|13,2690
|13,4790
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