Dolar yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 15:15 itibarıyla 9,67'den işlem görüyor.

Dolar ne kadar?

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 9,6021 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugün de yukarı yönlü hareketine devam ederek 9,8500 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından saat 15.15 itibarıyla 9,67 seviyesinde bulunuyor.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.05 itibarıyla şöyleydi: