Ayaz ailesi, çocuklarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim verilen EBA TV ve TRT yayınlarını evlerinde televizyon olmadığı için takip edemediğini, Kaymakam Enver Özderin ve Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir'e bildirdi.

Öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için harekete geçen Özderin ve Taşdemir, temin ettikleri televizyonu, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla, Cami Mahallesi'nde yaşayan Ayaz ailesine ulaştırdı.

Televizyona kavuşan 12 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Sami, 11 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Eyüp, 10 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Yağmur ve 8 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi Zeynep Ayaz, büyük mutluluk yaşadı.

Baba Şahin Ayaz, televizyonları olmadığı için çocuklarının uzaktan eğitimden geri kaldığını belirterek, "Artık televizyonumuz var ve çocuklarım derslerini takip edebilecek. Çocuklarıma bu imkanı verenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.