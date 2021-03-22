İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran M.A (68) adlı kadın, telefonda kendisini savcı olarak tanıtan kişinin "Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantınız var bundan kurtulmak istiyorsanız para vermeniz gerekiyor" dediğini, korktuğu için de Metropol Kavşağı'nda bu kişiye 6 bin dolar ve 5 çeyrek altın verdiğini ancak daha sonra dolandırıldığını anladığını belirtti.

Polis, kadının şikayeti üzerine buluşma bölgesindeki 9 ayrı kamera kayıtlarını inceledi.

Çalışmalar sonunda dolandırıcılık şüphelisi M.Ö.Ç. Denizli'de yakalandı.

Alaşehir'e getirilen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.